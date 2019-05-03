До військовополонених моряків у “Лефортово” не пускають адвокатів
|10:01 20.05.2019
|0 комментариев
|Крым
До українських моряків, яких утримують у московському СІЗО “Лефортово”, не допускають захисників.
Про це у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов, пише Укрінформ.
“Адміністрацією СІЗО “Лефортово” допущена ситуація при якій вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними”, - написав захисник.
В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.#POW
Юрист додав, що у відношенні до військовополонених українських моряків ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.
Як повідомлялось, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”, що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму проходят тренировки парашютистов
Адвокат: С захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских кораблей исчезло оборудование
"Цинизм и лицемерие" - Тымчук об "оставленной" в оккупированном Крыму военной технике Украины
Побережье оккупированного Севастополе отдадут военным для "обеспечения обороны и безопасности" / Фото
Названа чисельність окупаційного контингенту РФ у Криму і Донбасі
Корабельные расчеты ЧФ оккупантов "отразили" налет беспилотных летательных аппаратов