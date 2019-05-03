До українських моряків, яких утримують у московському СІЗО “Лефортово”, не допускають захисників.

Про це у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов, пише Укрінформ.

“Адміністрацією СІЗО “Лефортово” допущена ситуація при якій вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними”, - написав захисник.

В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.#POW

Юрист додав, що у відношенні до військовополонених українських моряків ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.

Як повідомлялось, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”, що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.