В Новороссийске собрали заместителей командиров по военно-политической работе
|09:01 20.05.2019
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|Россия
В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) проведtн двухдневный сбор с инструкторами по военно-политической подготовке и военно-политическому информированию, руководителями групп и заместителями командиров по военно-политической работе.
В рамках мероприятия военнослужащие выступили с докладами по вопросам организации работы военно-политических структур в своих подразделениях, поделились применением новых методик, используемых при работе с военнослужащими, наметили новые цели и перспективные планы на следующий учебный период, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На практических занятиях участникам сбора продемонстрировали оборудование комнат боевой славы и офицерского собрания воинской части, а также провели экскурсии по музеям и местам боевой славы города-героя Новороссийска.
В завершении учебно-методического сбора участники сдали зачеты по правовому минимуму и знанию руководящих документов по организации военно-политической работы.
Всего к сбору было привлечено около 50 военнослужащих флотского объединения.
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