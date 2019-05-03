В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) проведtн двухдневный сбор с инструкторами по военно-политической подготовке и военно-политическому информированию, руководителями групп и заместителями командиров по военно-политической работе.

В рамках мероприятия военнослужащие выступили с докладами по вопросам организации работы военно-политических структур в своих подразделениях, поделились применением новых методик, используемых при работе с военнослужащими, наметили новые цели и перспективные планы на следующий учебный период, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На практических занятиях участникам сбора продемонстрировали оборудование комнат боевой славы и офицерского собрания воинской части, а также провели экскурсии по музеям и местам боевой славы города-героя Новороссийска.

В завершении учебно-методического сбора участники сдали зачеты по правовому минимуму и знанию руководящих документов по организации военно-политической работы.

Всего к сбору было привлечено около 50 военнослужащих флотского объединения.