Сьогодні, 20 травня, завершує свою роботу на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Йованович.

Напередодні посольство США в Україні опублікувало відеозвернення Йованович до українців, пише ZN,UA.

Завершуючи свою дипломатичну каденцію в Києві, посол Йованович ділиться думками про прогрес, який Україна зробила за останні кілька років, і про її досвід роботи в Україні.

"Після кількох років з моменту Революції Переваги Україна досягла величезного прогресу. Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізацію економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнилися або незабаром зміцніють", - сказала Йованович.



Вона зазначила, що Україні ще багато років потрібно для завершення розпочатих реформ, але вона знаходиться на шляху до європейського майбутнього, і це дуже важливо.



"Я бачу прогрес в боротьбі з корупцією. Корупцію не подолано, але був досягнутий прогрес, такий як введення Антикорупційного суду в цьому році", - сказала Йованович.

Раніше повідомлялось про те, що Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні і повертається до США. У Держдепартаменті США підтвердили інформацію про звільнення Йованович з посади посла в Україні. До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений.