Посол США в Україні, завершуючи каденціювисоко оцінила досягнення України за останні п'ять років / Відео

09:31 20.05.2019 0 комментариев Украина

Сьогодні, 20 травня, завершує свою роботу на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Йованович.

Напередодні посольство США в Україні опублікувало відеозвернення Йованович до українців, пише ZN,UA

Завершуючи свою дипломатичну каденцію в Києві, посол Йованович ділиться думками про прогрес, який Україна зробила за останні кілька років, і про її досвід роботи в Україні.

"Після кількох років з моменту Революції Переваги Україна досягла величезного прогресу. Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізацію економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнилися або незабаром зміцніють", - сказала Йованович.
 
Вона зазначила, що Україні ще багато років потрібно для завершення розпочатих реформ, але вона знаходиться на шляху до європейського майбутнього, і це дуже важливо.
 
"Я бачу прогрес в боротьбі з корупцією. Корупцію не подолано, але був досягнутий прогрес, такий як введення Антикорупційного суду в цьому році", - сказала Йованович.

Раніше повідомлялось про те, що Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні і повертається до США. У Держдепартаменті США підтвердили інформацію про звільнення Йованович з посади посла в Україні. До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений.



Ещё на эту тему:

09:31 17.05.2019
Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України
10:01 16.05.2019
Оборонний бюджет США на 2020 рік передбачає $250 млн допомоги для України
09:31 15.05.2019
Помпео: США і Росія зберігають "дуже різні" погляди на ситуацію в Україні
13:31 08.05.2019
Представитель Госдепа США прилетел в Киев обсудить российскую агрессию и реформы
10:01 07.05.2019
Планова ротація: Йованович відкликали з посади посла США в Україні
17:01 03.05.2019
Нафтогаз близький до підписання договору про постачання газу з США
18:21 02.05.2019
До України прибули понад 130 американських десантників
10:01 02.05.2019
7 травня в Берліні Помпео та Меркель обговорять ситуацію в Україні
17:01 25.04.2019
Украинские и американские эксперты обсудили вопрос повышения безопасности в Азово-Черноморском бассейне
10:01 25.04.2019
Держдеп США також відреагував на рішення РФ щодо видачі паспортів жителям Донбасу
21:01 18.04.2019
В Одесі завершилась робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС ЗС України
16:21 16.04.2019
Агентство США USAID подписало Меморандум для развития экономики Мариуполя
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
Все новости страны
Россия Россия
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
15:31 20.05.2019
Естонія запідозрила Росію в підготовці до війни
15:15 20.05.2019
Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой
13:31 20.05.2019
За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
17:15 20.05.2019
"Избирком" оккупированного Крыма опять возглавил Малышев
16:31 20.05.2019
Оккупанты забрали у Севастополя половину всей южнобережной зоны / Фото
16:01 20.05.2019
Оккупанты провели в Севастополе "детский военный парад" / Фото
14:31 20.05.2019
В пяти городах оккупированного Крыма повышенный уровень загрязнения атмосферы
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс