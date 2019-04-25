Посол США в Україні, завершуючи каденціювисоко оцінила досягнення України за останні п'ять років / Відео
|09:31 20.05.2019
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|Украина
Сьогодні, 20 травня, завершує свою роботу на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Йованович.
Напередодні посольство США в Україні опублікувало відеозвернення Йованович до українців, пише ZN,UA.
Завершуючи свою дипломатичну каденцію в Києві, посол Йованович ділиться думками про прогрес, який Україна зробила за останні кілька років, і про її досвід роботи в Україні.
"Після кількох років з моменту Революції Переваги Україна досягла величезного прогресу. Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізацію економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнилися або незабаром зміцніють", - сказала Йованович.
Вона зазначила, що Україні ще багато років потрібно для завершення розпочатих реформ, але вона знаходиться на шляху до європейського майбутнього, і це дуже важливо.
"Я бачу прогрес в боротьбі з корупцією. Корупцію не подолано, але був досягнутий прогрес, такий як введення Антикорупційного суду в цьому році", - сказала Йованович.
Раніше повідомлялось про те, що Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні і повертається до США. У Держдепартаменті США підтвердили інформацію про звільнення Йованович з посади посла в Україні. До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений.
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