Постпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у Тwitter, пише Українська правда.

"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

18 травня відзначався День пам'яті жертв депортації кримських татар.