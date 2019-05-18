В ООН передали заклик Меджлісу щодо визнання депортації геноцидом
|08:31 20.05.2019
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|Крым
Постпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.
Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у Тwitter, пише Українська правда.
"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.
18 травня відзначався День пам'яті жертв депортації кримських татар.
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