Саперы ЮВО оборудовали переправу через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон»
|21:15 17.05.2019
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|Россия
Специалисты инженерного соединения, дислоцированного в Каменске-Шахтинске Ростовской области, оборудовали понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец на время ремонта моста по трассе М-4 «Дон».
Ранее в месте установки наплавного моста была произведена инженерная разведка, оборудованы подъездные пути и сбор понтонных конструкций, сообщает пресс-служба Минобороны России.
К специальным задачам привлечено более 50 военнослужащих и задействовано более 20 единиц специальной и автомобильной техники из состава понтонного парка специального (ППС-84), в том числе плавающий транспортер средний (ПТС-2), бронированная инженерная разведывательная машина ИРМ, инженерно-десантный катер ИДК, буксирно-моторный катер (БМК-460), экскаватор, а также береговые и речные звенья на базе автомобиля КамАЗ.
Напомним, из-за разрушения конструкции моста через Северский Донец ограничили движение на 930-м км автодороги М-4 «Дон». В частности, закрыт правый мост, введено реверсивное движение транспорта по левому мосту.
Всего в комплекте ППС-84 (понтонный парк специальный) около 50 единиц инженерной техники, в том числе автомобили КАМАЗ-63501, буксирно-моторные катера, речные и береговые звенья, а также комплекты вспомогательного и такелажного оборудования.
Комплектация ППС-84 позволяет инженерным подразделениям подойти к необорудованному побережью водоема и соорудить мостовую переправу длиной около 1 тыс. м, шириной до 7 м и грузоподъемностью более 100 тонн. Время наводки моста из комплекта парка составляет около 2 часов.
Такая мостовая переправа, к примеру, позволяет в кратчайшие сроки обеспечить переброску мотострелкового соединения, вооруженного тяжелой бронетехникой, спецмашинами и артиллерией.
Понтонный парк специальный ППС-84 дает возможность оборудовать мостовые и паромные переправы через водные преграды со скоростью течения до 4 м/с и волнением до 3 баллов.
Особенностями конструкции ППС-84, в отличие от предыдущих аналогов на базе автомобилей КРАЗ-255Б, является применение длиннобазовых машин КАМАЗ-63501 с большей проходимостью, маневренностью и грузоподъемностью, увеличенная длина мостовых звеньев (свыше 7 м), а также новых, более мощных катеров БМК-460. Парк моста-ленты может делиться на 12 частей, каждая из которых обеспечивает самостоятельное оборудование мостовых и паромных переправ (12 паромов или 12 мостов).
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