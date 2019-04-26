Летчики авиационной эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа (ЮВО) провели воздушный бой с условным противником на различных высотах от 150 до 3000 м в Краснодарском крае.

По плану боевого применения в районе авиационного полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Всего совершено около 25 вылетов в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На высотах от 150 до 3000 м и на скоростях от 300 до 800 км/ч опытными летчиками отработаны сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова и др.

Основная задача полетов – выработка единой методики обучения летного состава при освоении самолетов Су-25СМ3, поступивших в феврале текущего года, и выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

Акцент был сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиоэлектронного подавления с земли.