Эскадрилья новейших штурмовиков на Кубани провела "воздушный бой" на предельно малых высотах
|20:45 17.05.2019
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|Россия
Летчики авиационной эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа (ЮВО) провели воздушный бой с условным противником на различных высотах от 150 до 3000 м в Краснодарском крае.
По плану боевого применения в районе авиационного полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Всего совершено около 25 вылетов в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На высотах от 150 до 3000 м и на скоростях от 300 до 800 км/ч опытными летчиками отработаны сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова и др.
Основная задача полетов – выработка единой методики обучения летного состава при освоении самолетов Су-25СМ3, поступивших в феврале текущего года, и выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.
Акцент был сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиоэлектронного подавления с земли.
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