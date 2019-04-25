Сущенка до серпня залишили у "безпечному місці" в колонії РФ

19:45 17.05.2019 0 комментариев Украина

Громадський захисник незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін сьогодні три години спілкувався зі своїм підзахисним у колонії в Кірово-Чепецьку.

Про це Фейгін повідомив кореспонденту Укрінформу.

"Був сьогодні у ВК-11 в Кірово-Чепецьку. Спілкувався з Романом Сущенком три години. Пройшов до нього без проблем. Нового начальника колонії підполковника Пестова сьогодні не було. Папери на вхід підписував у його заступника підполковника Душина", - розповів Фейгін.

За його словами у Сущенка "все більш-менш нормально". Йому продовжили до 6 серпня перебування в БМ (безпечному місці). Так що Роман перебуває в тому ж приміщенні з тим же сусідом по камері. Зі здоров'ям у нього зараз загалом усе благополучно, стоматологічні проблеми (з флюсом) у колонії вирішили.

Наразі вирішується питання про те, щоб Роману дозволили триденне побачення з дружиною і дочкою. Планується, що це може відбутися найближчим часом.

Фейгін розповів, що в колонії Роман Сущенко знаходиться в деякому інформаційному вакуумі, тому з великим інтересом слухає про всі новини в Україні та світі. "Сущенко сподівається, що в нових обставинах (після виборів в Україні) можуть пожвавитися переговори про долю українських політв'язнів. І він, звичайно ж, розраховує на обмін", - резюмував громадський захисник.

Напередодні Фейгін повідомляв, що Романа Сущенка відвідав у колонії в Кірово-Чепецьку український консул у Москві Альберт Черніюк.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення у шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували до колонії №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).



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