Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський вручив вірчі грамоти президенту країни Ільхаму Алієву.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву пресс-служби президента Азербайджану.

"Сторони обмінялися думками щодо різних аспектів азербайджано-українських відносин, включаючи товарообіг, економічне співробітництво, інвестиції, перспективи культурного співробітництва", - йдеться у повідомленні.



Каневський запевнив, що під час своєї дипломатичної діяльності докладе всіх зусиль для подальшого розвитку українсько-азербайджанських відносин.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив з посади посла в Фінляндії Андрія Олефірова.

На початку лютого цього року стало відомо, що посол Олефіров травмувався у вересні в будівлі посольства.

Дипломат упав зі сходів, після чого його госпіталізували в клініку для інтенсивної терапії. Після інциденту посол 4 місяці перебував у лікарні в Гельсінкі. Пізніше його вивезли на лікування до України.