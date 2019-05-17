Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
|19:15 17.05.2019
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|Азербайджан
Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський вручив вірчі грамоти президенту країни Ільхаму Алієву.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву пресс-служби президента Азербайджану.
"Сторони обмінялися думками щодо різних аспектів азербайджано-українських відносин, включаючи товарообіг, економічне співробітництво, інвестиції, перспективи культурного співробітництва", - йдеться у повідомленні.
Каневський запевнив, що під час своєї дипломатичної діяльності докладе всіх зусиль для подальшого розвитку українсько-азербайджанських відносин.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив з посади посла в Фінляндії Андрія Олефірова.
На початку лютого цього року стало відомо, що посол Олефіров травмувався у вересні в будівлі посольства.
Дипломат упав зі сходів, після чого його госпіталізували в клініку для інтенсивної терапії. Після інциденту посол 4 місяці перебував у лікарні в Гельсінкі. Пізніше його вивезли на лікування до України.
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