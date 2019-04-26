Разведчиков ЮВО преодолевали бурную реку в районе Кавказского хребта

20:15 17.05.2019 0 комментариев Россия

Горные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии в ходе отборочного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2019» преодолели горную реку «Бижгон» в ущелье Кавказского хребта.

Разведчики оборудовали навесную переправу через реку, преодолели её по бревну, вброд с шестом и вплавь с использованием перил, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением на время, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Помимо этого, военным предстоит в составе групп преодолеть горные реки с использованием всех видов переправ в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также горные разведчики сдали зачеты по классификации горных рек, технике переправы через них, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.



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