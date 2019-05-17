Арьев: Россию не вернули в ПАСЕ, но риск очень большой
|18:45 17.05.2019
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|Украина
Россию не вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы, потому что это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров. Правительственная составляющая не решает парламентскую. Но сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ", - пояснил Арьев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что для возвращения России необходимо принять еще два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии 25 июня.
"Риск безусловного возвращения России большой. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции - все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву. Те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ опираются именно на это - последние 5 лет нам удавалось эффективно держать позиции", - написал Арьев.
Напомним, министры иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ. При этом в самом документе не упоминается "России".
В нем утверждают, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.
Министры также высказались за то, чтобы делегации всех государств-членов могли принять участие в следующей июньской сессии ПАСЕ, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей в Европейского суда по правам человека.
Министры утверждают, что необходимо разработать четко определенную дополнительную процедуру наказания государств-нарушителей.
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