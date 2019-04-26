В окупованому Криму "суд" відмовив у скарзі на порушення кримінальної справи проти Сервера Мустафаєва. Політв'язень вважає, що "суд" не має підстав для його переслідування.

Про це адвокат Ліля Гемеджі повідомила у відео "Крымской солидарности", пише Укрінформ.

"В обґрунтування своєї скарги ми поклали норми міжнародного гуманітарного права, зокрема 4-у женевську конвенцію, оскільки в Основному Законі Росії закріплено, що норми міжнародного права мають пріоритет над національним законодавством, і у разі суперечності повинні застосовуватися саме норми міжнародного права", - розповіла адвокат.

За її словами, у запереченнях на подану скаргу слідчий вказав, що Мустафаєв, нібито, був учасником терористичної організації і брав участь у трьох зборах в м. Бахчисарай, що і призвело до його арешту.

У свою чергу, адвокат заявила, що "ті збори, які ставляться в провину Мустафаєву, проходили у громадському місці, в мечеті, і Сервер не був на ньому лектором".

Як підкреслила Гемеджі, прихований свідок, який давав свідчення щодо інших фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", дав свідчення проти Мустафаєва перед самим його арештом, і адвокат вважає, що "слідство чинило тиск на свідка і таким чином формувало необхідну для обвинувачення базу доказів".

Як повідомлялось, співзасновника "Крымской солидарности" Сервера Мустафаєва було затримано 21 травня 2018 року по обвинуваченню в участі в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". 14 грудня 2018 року його етапували в Сімферопольську психіатричну лікарню для проведення психіатричної експертизи. 5 квітня Мустафаєву та іншим фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт до 9 червня.