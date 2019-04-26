Завдяки АІС вдалось встановити судно порушник, що видобуває пісок у берегів окупованого Криму / Фото

20:01 17.05.2019 0 комментариев Крым

Завдяки сервісу автоматизованої ідентифікаційної системи (АІС) на офіційному сайті державної установи “Держгідрографія” вдалось встановити судно порушник, що видобуває пісок у Каркінітській затоці на Бакальській банці.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

12 травня незаконним промислом займався земснаряд «Иртыш».
 
Вищезазначений сервіс дозволяє визначити які саме судна були в цьому районі в конкретну добу та час:

Скріншот з сервісу на сайті Держгідрографії з перебуванням суден у Каркінітській затоці на Бакальській банці 12 травня 2019 року

У координатах 45°52’12.0″N 33°09’36.0″E за 17 кілометрів від острова Джарилгач розташований земснаряд «Иртыш», що перебуває у власності окупаційного ООО “Южморсервис”, в окупованому Севастополі.

Поруч із ним у 5,8 кілометрів чергує російський корабель Берегової охорони ФСБ Росії – «Проворный» (406):

Супутниковий знімок з сервісу Sentinel Hub за 12 травня 2019 року

Станом на 12:00 17 травня 2019-го року земснаряд «Иртыш» повернувся у визначений район та продовжує незаконну діяльність:

Скріншот з сервісу на сайті Держгідрографії з перебуванням суден у Каркінітській затоці на Бакальській банці 17 травня 2019 року

Земснаряд «Иртыш» має водотоннажність у 2200 тонн, довжина його складає 102,6 метрів, ширина – 16,2, осадка – 3,6 метрів.

Після наповнення трюмів піском земснаряди з цього квадрату направляються до окупованих міст Кримського півострова – Чорноморського, Севастополя та Ялти де згодом здійснюється реалізація незаконно видобутого.

Окрім «Иртыш» над таким “промислом” працюють ще земснаряди «Печора», «Трофа»  та «Амур».

Як повідомлялось, Росія продовжує незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму.



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