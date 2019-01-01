В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
|19:31 17.05.2019
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|Румыния
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для ВМС Пакистана.
Об этом сообщает Судостроение.инфо со ссылкой на Naval Today.
Оффшорный патрульный корабль (OPV) был спущен на воду в Румынии, на верфи Damen. Киль корабля был заложен в апреле 2018 года .
ВМС Пакистана называют эти корабли корветами. Они имеют водоизмещение 2300 т и длину 90 м. Максимальная скорость кораблей проекта составляет 23 узла.
Всего строятся 2 корабля проекта OPV2400. Первый из них будет передан заказчику в конце года.
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