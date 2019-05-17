Україна наполягатиме, щоб новий механізм санкцій у Раді Європи не замінив чинний

19:01 17.05.2019 0 комментариев Украина

Україна наполягатиме, щоб додатковий механізм санкцій, який повинні розробити національні делегації, був доповнюючим, а не замінював чинний, який наразі зупиняє делегацію РФ від участі в роботі ПАРЄ.

Про це під час виступу на засіданні КМРЄ у Гельсінкі заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, у п’ятницю міністри закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні у Гельсінкі ухвалили рішення, сприятливе для повернення російської делегації у ПАРЄ.  Україна голосувала проти цього рішення та вважає його ганебним і суперечливим.

Згідно з рішенням, у Раді Європи мають розробити чітко визначену додаткову процедуру покарання держав-порушниць, яка може бути ініційована Парламентською асамблеєю, Комітетом міністрів або генеральним секретарем. Водночас в КМРЄ не стали перебирати на себе повноваження інших органів, зокрема, Парламентської асамблеї, хоча Росія категорично на цьому наполягала.

Очікується, що додатковий механізм санкцій може сприяти поверненню російської делегації до ПАРЄ.

"Наразі делегаціям слід розробити додатковий механізм "без шкоди для інших наявних процедур, включно з діяльністю Парламентської Асамблеї та конвенційних контролюючих органів", як це визначено у Декларації 1994 року щодо виконання зобов’язань", - заявив Сергій Кислиця.

"Україна наполягатиме на тому, що це є єдино правильний шлях імплементації рішення, оскільки Декларація 1994 року і дотепер є чинною, як і Європейська конвенція з прав людини", - додав заступник голови МЗС України.

Нагадаємо, у відповідь на анексію Криму Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в 2014 році позбавила Росію певних прав, включаючи право голосу.

У відповідь на санкції Москва вирішила більше не надсилати делегацію до ПАРЄ. Крім того, з літа 2017 року Росія більше не сплачує членські внески до Ради Європи.



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