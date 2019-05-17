Завершення будівництва газопроводу "Північного потік-2" заплановане на другу половину 2020 року.

Про це йдеться в доповіді оператора проекту, компанії Nord Stream 2 AG, опублікованій Енергетичним агентством Данії, повідомляє "Європейська правда".

Заявку на прокладання трубоводу за третім маршрутом на південь від данського острова Борнхольм Nord Stream 2 подала данським органам 15 квітня. Громадські слухання в Данії щодо третього маршруту газопроводу пройдуть 19 червня.

"Дозволи були видані в Швеції, Німеччині, Фінляндії та Росії. Будівельні підготовчі роботи на суші і на морі почалися в 2018 році у всіх чотирьох вищезгаданих країнах, і прокладка трубопроводу на цей час триває в німецьких, шведських і фінських водах. Планується, що система трубопроводу буде завершена і готова до транспортування газу протягом другої половини 2020 року", - йдеться в доповіді, долученій до заявки.

Спочатку Nord Stream 2 AG планувала завершити будівництво двох ниток газопроводу до кінця 2019 року. В кінці квітня "Газпром" говорив про плани закінчити будівництво двох ниток трубопроводу в 2019 році.

Раніше Енергетичне агентство Данії попросило у оператора проекту газопроводу "Північний потік-2" додаткову екологічну оцінку основного маршруту проходження газопроводу, на південь від острова Борнхольм.

У Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", визнали, що ці дії Данії здатні відтермінувати завершення проекту.

У Данії кажуть, що аналіз екологічного впливу маршруту проекту газопроводу "Північний потік-2" може тривати кілька місяців.