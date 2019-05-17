Голови МЗС Ради Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії

18:31 17.05.2019 0 комментариев Россия

Понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні у Гельсінкі ухвалили рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення, поширене у п’ятницю прес-службою Ради Європи.

Зокрема, у своєму рішенні міністри наголосили на необхідності скоординованих дій, з тим щоби підвищити здатність Ради Європи ефективніше реагувати в ситуаціях, коли держава-член порушує свої статутні зобов'язання, або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи.

Разом з тим міністри стверджують, що необхідно розробити чітко визначену додаткову процедуру, яка може бути ініційована Парламентською асамблеєю, Комітетом міністрів або генеральним секретарем. Як повідомлялось, йдеться про новий тип санкційної процедури проти держав-порушниць, сприятливий для Росії.

Міністри окремо підкреслили - всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи.

Вони нагадали, що одним з основних зобов'язань держав-членів є сплата обов'язкових внесків до звичайного бюджету.

Крім того, міністри висловилися за те, щоб делегації всіх держав-членів могли взяти участь у наступній червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи з огляду на важливість виборів генерального секретаря і суддів до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін скасував свою участь у засіданні через кризу в Раді Європи.

Суперечка про членство Росії у Раді Європи триває вже п'ять років. У відповідь на анексію Криму Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в 2014 році позбавила Росію певних прав, включаючи право голосу.

У відповідь на санкції Москва вирішила більше не надсилати делегацію до ПАРЄ. Крім того, з літа 2017 року Росія більше не сплачує членські внески до Ради Європи.



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