Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино» из состава соединения подводных лодок Черноморского флота страны-агрессора провели учение по борьбе за живучесть.

По замыслу учения, во время стоянки у причальной стенки в пункте базирования на субмаринах в одном из отсеков произошло условное возгорание, сыграна боевая тревога, аварийные партии приступили к выполнению мероприятий по борьбе за живучесть подводного корабля, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения экипажи выполнили нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

Учения по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота, сообщили в пресс-службе.