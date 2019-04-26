На подводных лодках ЧФ страны-агрессора боролись за живучесть
|18:01 17.05.2019
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|Крым
Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино» из состава соединения подводных лодок Черноморского флота страны-агрессора провели учение по борьбе за живучесть.
По замыслу учения, во время стоянки у причальной стенки в пункте базирования на субмаринах в одном из отсеков произошло условное возгорание, сыграна боевая тревога, аварийные партии приступили к выполнению мероприятий по борьбе за живучесть подводного корабля, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения экипажи выполнили нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.
Учения по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота, сообщили в пресс-службе.
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