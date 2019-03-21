В мае 2019 года в оккупированном Севастополе началась работа с первыми 17 абонентами-должниками.

Общая задолженность по их счетам – 800 тысяч рублей. 16 мая сотрудники ГУП приступили к первым отключениям – на очереди 4 квартиры в домах по улице Бориса Михайлова, сообщают Примечания.

300 миллионов рублей – общая сумма задолженностей абонентов севастопольского "Водоканала" за услуги водоснабжения и водоотведения. Долг некоторых достигает 180 тысяч и продолжает расти.

По сравнению с "другими регионам России", это довольно крупные цифры.

Чтобы повлиять на злостных неплательщиков, сотрудники предприятия "Водоканал" решили прибегнуть к частичному ограничению систем водоотведения. Проще говоря, блокировке канализации. Мера абсолютно законная и соответствует Постановлению Правительства России № 354. Но к радикальным мерам прибегают только в крайнем случае. Предварительно их необходимость "Водоканал" должен доказать в суде. Затем за 20 дней до отключения абоненту выносится предупреждение, и еще одно за сутки. Информируются также муниципальные органы, МЧС и СЭС.

В "Водоканале" рассказали, что предварительно рассылаются предупреждения. И из 17 абонентов четверо оплатили долги. Три абонента заключили соглашение на реструктуризацию долга.

Хотя система водоотведения в многоквартирных домах общая, другие жители в результате отключения квартир должников не пострадают, уверяют сотрудники «Водоканала». Установка заглушки производится с крыши через канализационные стояки. В них опускается специальный зонд с камерой и манипулятором.

«Опускается на нужный этаж оборудование. После этого там с помощью видеокамеры видим лежак – выход из квартиры. И только ему ставится эта заглушка. Система сделана так, что первое время он может не заметить и подумать, что это блеф какой-то, а уже через пару дней у него просто крупные фракции будут задерживаться. То есть там есть допустимый допуск. Через щели, через неплотности вода может уходить – чистая вода. Заглушка тампонирует выходное отверстие, а замок крепко удерживает ее в стояке. При этом она не мешает прохождению канализационных вод из других квартир. », — рассказывает представитель ГУПС «Водоканал».