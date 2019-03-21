В Севастополе должникам отключают канализацию с помощью зонда с видеокамерой и манипулятором

17:31 17.05.2019 0 комментариев Крым

В мае 2019 года в оккупированном Севастополе началась работа с первыми 17 абонентами-должниками. 

Общая задолженность по их счетам – 800 тысяч рублей. 16 мая сотрудники ГУП приступили к первым отключениям – на очереди 4 квартиры в домах по улице Бориса Михайлова, сообщают Примечания.

300 миллионов рублей – общая сумма задолженностей абонентов севастопольского "Водоканала" за услуги водоснабжения и водоотведения. Долг некоторых достигает 180 тысяч и продолжает расти. 

По сравнению с "другими регионам России", это довольно крупные цифры. 

Чтобы повлиять на злостных неплательщиков, сотрудники предприятия "Водоканал" решили прибегнуть к частичному ограничению систем водоотведения. Проще говоря, блокировке канализации. Мера абсолютно законная и соответствует Постановлению Правительства России № 354. Но к радикальным мерам прибегают только в крайнем случае. Предварительно их необходимость "Водоканал" должен доказать в суде. Затем за 20 дней до отключения абоненту выносится предупреждение, и еще одно за сутки. Информируются также муниципальные органы, МЧС и СЭС.

В "Водоканале" рассказали, что предварительно рассылаются предупреждения. И из 17 абонентов четверо оплатили долги. Три абонента заключили соглашение на реструктуризацию долга.

Хотя система водоотведения в многоквартирных домах общая, другие жители в результате отключения квартир должников не пострадают, уверяют сотрудники «Водоканала». Установка заглушки производится с крыши через канализационные стояки. В них опускается специальный зонд с камерой и манипулятором.

«Опускается на нужный этаж оборудование. После этого там с помощью видеокамеры видим лежак – выход из квартиры. И только ему ставится эта заглушка. Система сделана так, что первое время он может не заметить и подумать, что это блеф какой-то, а уже через пару дней у него просто крупные фракции будут задерживаться. То есть там есть допустимый допуск. Через щели, через неплотности вода может уходить – чистая вода. Заглушка тампонирует выходное отверстие, а замок крепко удерживает ее в стояке. При этом она не мешает прохождению канализационных вод из других квартир. », — рассказывает представитель ГУПС «Водоканал».



Ещё на эту тему:

20:31 15.05.2019
В окупованому Криму помер розшукуваний в Україні командир бандформування / Фото
19:31 15.05.2019
Оккупанты сообщили, что открыли пляжи двух санаториев в Ялте для всех желающих
13:21 22.04.2019
Севастопольцам-должникам начнут перекрывать канализацию
11:21 25.03.2019
Регата на призы командующего Черноморским флотом оккупантов стартовала в Севастополе
10:41 21.03.2019
Оккупанты вводят "комендантский час" в парках Севастополя
21:01 06.03.2019
В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео
12:01 18.02.2019
Оккупанты обещают очистить улицы Ялты от бездомных, которые "ночуют во дворах и скверах, на газонах и скамейках"
11:21 14.02.2019
В Ялте к охране общественного порядка хотят привлечь "уважаемых пенсионеров"
10:21 08.02.2019
Среди жилых домов южнобережного Гурзуфа устроили пункт перевалки мусора
17:11 11.01.2019
В Севастополе зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа
09:51 13.11.2018
В оккупированном Севастополе сносят стадион для обустройства парковки / Фото
08:51 25.09.2018
В школах и детсадах оккупированного Севастополя ввели карантин по менингиту
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
Все новости страны
Россия Россия
21:15 17.05.2019
Саперы ЮВО оборудовали переправу через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон»
20:45 17.05.2019
Эскадрилья новейших штурмовиков на Кубани провела "воздушный бой" на предельно малых высотах
20:31 17.05.2019
Nord Stream 2 переніс очікувані терміни завершення проекту
20:15 17.05.2019
Разведчиков ЮВО преодолевали бурную реку в районе Кавказского хребта
Все новости страны
Румыния Румыния
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
Все новости страны
Турция Турция
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
Все новости страны
Украина Украина
21:01 17.05.2019
"Справа Хізб ут-Тахрір": Кримський "суд" відхилив скаргу Сервера Мустафаєва / Відео
20:01 17.05.2019
Завдяки АІС вдалось встановити судно порушник, що видобуває пісок у берегів окупованого Криму / Фото
19:45 17.05.2019
Сущенка до серпня залишили у "безпечному місці" в колонії РФ
19:01 17.05.2019
Україна наполягатиме, щоб новий механізм санкцій у Раді Європи не замінив чинний
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс