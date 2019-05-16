Корабль ВМФ России прошел через пролив Дарданеллы. Порт назначения неизвестен / Фото
|12:15 17.05.2019
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|Россия
Военный транспорт ВМФ России «Двиница-50» прошел через пролив Дарданеллы (Чанаккале).
Судно прошло через Эгейское море и взяло курс в Мраморное море, сообщает Анадолу.
Российский корабль сопровождал катер береговой охраны.
Порт назначения судна неизвестен.
Фото: Анадолу
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