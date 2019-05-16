Военный транспорт ВМФ России «Двиница-50» прошел через пролив Дарданеллы (Чанаккале).

Судно прошло через Эгейское море и взяло курс в Мраморное море, сообщает Анадолу.

Российский корабль сопровождал катер береговой охраны.

Порт назначения судна неизвестен.

Фото: Анадолу