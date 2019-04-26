В оккупированный Крым прибыли летчики армейской авиации Западного военного округа

17:01 17.05.2019 0 комментариев Крым

Более 10 современных боевых и транспортных вертолетов Западного военного округа перебазированы на военный аэродром в оккупированном Крыму для участия в конкурсе «Авиадартс». 

В Феодосию прибыло более 50 человек летного и инженерно-технического состава Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Экипажи вертолетов Ми-28Н, Ми-24 и Ми-8МТВ-5 совершили самостоятельные перелеты с военных аэродромов Пушкин (Санкт-Петербург), Вязьма (Смоленская обл.) и Остров (Псковская обл.).

В рамках проведения конкурса экипажам вертолетов предстоит выполнять задания по технике пилотирования, преодолевать современные средства противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Корнет-ЭС», а также применить авиационные средства поражения по наземным целям.

Всего участникам конкурса предстоит поразить свыше 30 различных мишеней для применения управляемого и неуправляемого ракетного, стрелково-пушечного, бомбового и артиллеристского вооружения вертолетов. Мишенная обстановка на полигоне максимально приближена к реальной, что позволяет судейской комиссии наиболее объективно оценить работу летчиков во время боевого применения.

Всеармейские соревнования по воздушной выучке «Авиадартс» пройдут в период с 24 мая по 8 июня на авиационном полигоне Чауда, расположенном в Крыму. Всего в соревнованиях примут участие более 70 лучших авиационных экипажей Вооруженных Сил Российской Федерации. 



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