Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
|16:31 17.05.2019
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|Турция
Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию остается в силе, а сроки его реализации не изменились.
Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Анадолу.
Демир отметил, что ему нечего добавить к словам министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, заявившего накануне, что тема приостановки реализации соглашения с Россией или переноса поставок С-400 не обсуждается.
Комментируя дату начала поставок ЗРК С-400 в Турцию, глава Управления оборонпрома Турции сказал, что "ранее озвучивался месяц июль, но возможен и перенос на июнь". Эти сроки остаются в силе, подчеркнул Демир.
По его словам, процесс подготовки военного персонала для ЗРК С-400 также продвигается в соответствии с намеченным планом.
В то же время, Демир отметил, что переговоры относительно приобретения американских систем Patriot продолжаются, и было бы неправильно раскрывать их детали.
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