Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию остается в силе, а сроки его реализации не изменились.

Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Анадолу.

Демир отметил, что ему нечего добавить к словам министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, заявившего накануне, что тема приостановки реализации соглашения с Россией или переноса поставок С-400 не обсуждается.

Комментируя дату начала поставок ЗРК С-400 в Турцию, глава Управления оборонпрома Турции сказал, что "ранее озвучивался месяц июль, но возможен и перенос на июнь". Эти сроки остаются в силе, подчеркнул Демир.

По его словам, процесс подготовки военного персонала для ЗРК С-400 также продвигается в соответствии с намеченным планом.

В то же время, Демир отметил, что переговоры относительно приобретения американских систем Patriot продолжаются, и было бы неправильно раскрывать их детали.