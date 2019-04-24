Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в ночь на пятницу, 17 мая, совершил многочасовой разведывательный полет вблизи оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 23:15 мск в четверг и до рассвета в пятницу, в течение пяти часов курсировал по линии от западной оконечности оккупированного Крыма, вдоль его южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Туапсе. Всего он провел не менее четырех пролетов.

При этом американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, выполнял полет, временами приближаясь к побережью оккупированного Крыма на расстояние 35-45 км. Полет осуществлялся на высоте 15 тыс. метров над международными водами Черного моря.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что такой длительный ночной полет американского беспилотника у российских границ на Черном море фиксируется впервые.

В четверг, 16 мая, все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043 в течение около четырех часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом в ходе выполнения задания беспилотник, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 38-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области. После полета над Украиной он направился к оккупированному Крыму.

С начала мая над акваторией Черного моря было зафиксировано шесть полетов американских разведывательных летательных аппаратов, в том числе четыре дальних беспилотника RQ-4B Global Hawk, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, а также патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.