Борг РФ перед "Ощадбанком" за анексований Крим збільшився на 16 млн доларів
|15:31 17.05.2019
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|Крым
Після винесення рішення Міжнародним арбітражним трибуналом і задоволення позову АТ "Ощадбанк" до Російської Федерації щодо компенсації збитків, завданих анексією Криму борг Росії перед "Ощадбанком" збільшився на 16 млн доларів за рахунок нарахованих відсотків і пені.
Про це повідомила директор Департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення "Ощадбанку" Ірина Мудра у відповіді на запит кореспондента УНН.
“У відповідності до рішення Російська Федерація зобов’язана сплатити компенсацію та нараховані до дати винесення рішення проценти у розмірі близько 1,3 млрд дол. США та нараховані після винесення рішення проценти, які станом на 11 травня 2019 року складають близько 16 млн дол. США”, — зазначила Мудра.
За її словами, наразі “Ощадбанк” здійснює збір та аналіз даних, а також вчиняє підготовчі дії для виконання рішення арбітражу. Керівництво банку розглядає три шляхи примусового стягнення коштів — за рахунок державної власності РФ, яке використовується з комерційною метою; через “заміну кредитора” — у тих відносинах з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором, банк може просити суд замінити Росію на себе та вимагати від контрагентів Росії сплати боргу саме банку; за рахунок власності державних компаній, яка перебуває на території третіх держав.
Згідно із нормами міжнародного законодавства, рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між “Ощадбанком” та Росією, яке було прийняте в Парижі (Франція) може бути примусово виконано у значній кількості іноземних держав — близько 154 юрисдикцій.
В кінці минулого року міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.
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