МЗС ТУрції: Анкара не визнає анексії Криму

14:31 17.05.2019 0 комментариев Крым

Туреччина має чітку позицію щодо невизнання анексії Криму, незмінно підтримує територіальну цілісність України, вибудовуючи разом відносини на засадах ефективної співпраці та взаєморозуміння.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування із іноземними студентами, які навчаються в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

«Політично ми надаємо найсильнішу підтримку Україні. Ми надаємо найпотужнішу підтримку територіальній цілісності України. Ми ніколи не визнавали анексію Криму і ми не визнаємо її. Ми про це чітко говоримо. Ми також намагаємося зробити об'єктивний внесок у вирішення існуючих проблем між Україною та Росією», - сказав Чавушоглу.

За оцінкою глави МЗС Туреччини, українсько-турецькі відносини вибудовані на високому рівні, на засадах розуміння та ефективної співпраці.

«Україна є однією з країн, з якою наші політичні відносини є чудовими. У всіх сферах наші відносини ефективні, сильні, засновані на засадах співпраці», - вказав Чавушоглу.

Він також нагадав про телефонну розмову, яка відбулася між новообраним президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Прагнення до подальшого зміцнення наших відносин з Україною було передано нашим президентом вашому новому президенту. І ваш новий президент визнав Туреччину кращим місцем для відпочинку одразу після виборів, як і кожен українець, що, по суті показує, якою є перспектива розвитку відносин», - зауважив Чавушоглу.

Також, за словами очільника МЗС Туреччини, важливим пунктом відносин лишається підписання угоди про вільну торгівлю.

«Нині працюємо над угодою про вільну торгівлю... У разі неможливості зробити це, ми можемо залишити деякі товари в стороні, якщо існують чутливі товари для обох сторін. Підписавши торговельну угоду, сподіваюся, що ми усунемо бар'єри для торгівлі», - сказав Чавушоглу.

Як повідомлялося, на початку лютого 2019 року глави МЗС України і Туреччини обговорили під час зустрічі в Одесі питання щодо створення найближчим часом Зони вільної торгівлі між двома країнами.



Ещё на эту тему:

08:31 17.05.2019
Україна передасть Канаді списки росіян для накладення санкцій - Джемілєв
13:01 15.05.2019
В Севастопольские четыре года не могут выполнить поручение Путина
08:01 15.05.2019
Помпео у Сочі нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму
13:31 14.05.2019
Как крымские чиновники в погоне за рекордами путаются в цифрах - росСМИ
21:01 13.05.2019
Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму
20:16 13.05.2019
Тривалість штучної заимки суден в Керченській протоці зросла майже на 60%
12:01 11.05.2019
Найденные на затонувшем у берегов Крыма судне картины могут принадлежать кисти Айвазовского
12:31 08.05.2019
На корабль-музей "Михаил Кутузов" заселят военный экипаж и перегонят в Севастополь
14:41 03.05.2019
Правозащитники назвали число политзаключенных в оккупированном Крыму
12:41 03.05.2019
Рейсы «Кометы» между оккупированными Ялтой и Севастополем возобновят в июне
08:01 03.05.2019
США мають звернути особливу увагу на спостереження за безпековою політикою в Азовському морі
15:21 02.05.2019
Оккупанты возобновили практику раздачи российского гражданства родившимся в Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
Все новости страны
Россия Россия
15:01 17.05.2019
Росія затримала естонське судно, що зайшло в виняткову економічну зону РФ через помилку навігації
13:01 17.05.2019
В России возникли проблемы при испытаниях атомной многоцелевой подлодки
12:15 17.05.2019
Корабль ВМФ России прошел через пролив Дарданеллы. Порт назначения неизвестен / Фото
12:01 17.05.2019
Мінфін США розширив санкційний список росіян - хто потрапив
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
Все новости страны
Турция Турция
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
Все новости страны
Украина Украина
15:31 17.05.2019
Борг РФ перед "Ощадбанком" за анексований Крим збільшився на 16 млн доларів
14:31 17.05.2019
МЗС ТУрції: Анкара не визнає анексії Криму
14:01 17.05.2019
В оккупированном Крыму решили "наплевать" на пожарную безопасность здравниц
13:31 17.05.2019
В пещере оккупированного Крыма нашли "самую древняя в России" ископаемую фауну
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс