Туреччина має чітку позицію щодо невизнання анексії Криму, незмінно підтримує територіальну цілісність України, вибудовуючи разом відносини на засадах ефективної співпраці та взаєморозуміння.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування із іноземними студентами, які навчаються в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

«Політично ми надаємо найсильнішу підтримку Україні. Ми надаємо найпотужнішу підтримку територіальній цілісності України. Ми ніколи не визнавали анексію Криму і ми не визнаємо її. Ми про це чітко говоримо. Ми також намагаємося зробити об'єктивний внесок у вирішення існуючих проблем між Україною та Росією», - сказав Чавушоглу.

За оцінкою глави МЗС Туреччини, українсько-турецькі відносини вибудовані на високому рівні, на засадах розуміння та ефективної співпраці.

«Україна є однією з країн, з якою наші політичні відносини є чудовими. У всіх сферах наші відносини ефективні, сильні, засновані на засадах співпраці», - вказав Чавушоглу.

Він також нагадав про телефонну розмову, яка відбулася між новообраним президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Прагнення до подальшого зміцнення наших відносин з Україною було передано нашим президентом вашому новому президенту. І ваш новий президент визнав Туреччину кращим місцем для відпочинку одразу після виборів, як і кожен українець, що, по суті показує, якою є перспектива розвитку відносин», - зауважив Чавушоглу.

Також, за словами очільника МЗС Туреччини, важливим пунктом відносин лишається підписання угоди про вільну торгівлю.

«Нині працюємо над угодою про вільну торгівлю... У разі неможливості зробити це, ми можемо залишити деякі товари в стороні, якщо існують чутливі товари для обох сторін. Підписавши торговельну угоду, сподіваюся, що ми усунемо бар'єри для торгівлі», - сказав Чавушоглу.

Як повідомлялося, на початку лютого 2019 року глави МЗС України і Туреччини обговорили під час зустрічі в Одесі питання щодо створення найближчим часом Зони вільної торгівлі між двома країнами.