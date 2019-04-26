В оккупированном Крыму решили "наплевать" на пожарную безопасность здравниц
|14:01 17.05.2019
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|Крым
На сегодняшний день в оккупированном Крыму насчитывается 722 санаторно-курортных учреждения, из них эксплуатируется 598.
К середине мая на проверку на соответствие требованиям противопожарной безопасности заявились лишь 76, сообщает РИА Новый День.
Претензий у контролирующих органов нет только к 26 санаторно-курортным учреждениям, у остальных выявлены недостатки.
При этом 83% санаторно-курортных учреждений на подобный мониторинг вообще не заявлялись. Поэтому глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов не исключил, что в текущем сезоне может произойти коллапс: когда путевки будет проданы, а контролирующие органы разрешения на работу санаториев не дадут.
К решению проблемы решено привлечь "прокуратуру", а также упростить требования к объектам: например, части санаториев могут разрешить работать и без пожарной сигнализации, главное – согласовать с МЧС график ее установки.
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