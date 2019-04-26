В оккупированном Крыму открыта "самая древняя ископаемая пещерная фауна в России". Возраст обнаруженных останков может достигать 1,8 млн лет.

Речь идет о костях, извлеченных из обнаруженной летом 2018 года огромной карстовой полости в районе поселка Зуя Белогорского района Крым. Территорию, в очередной раз нарушив законодательство Украины, обследовали в ходе строительства трассы Таврида, сообщает РИА Новый День.

Российские палеонтологи нашли в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных и первоначально оценили возраст останков в 75 -100 тысяч лет. Однако в ходе исследования костных материалов, проведенного в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН, было установлено, что животные, чьи останки обнаружены в пещеры, жили в раннем плейстоцене – около 1,8-1,5 миллиона лет назад. Самой пещере около 7 млн лет.

«В список определенных к настоящему времени вымерших видов из пещеры Таврида входят южный слон (Archidiskodon meridionalis), два вида лошадей (Equus stenonis и мелкая Equus sp.), два носорога – эласмотерий (Elasmotherium sp.) и стефанорин (Stephanorhinus sp.), гигантский верблюд (Paracamelus gigas), древний большерогий олень арверноцерос Верещагина (Arvernoceros verestchagini), древние быки лептобос (Leptobos sp.) и эобизон (Bison (Eobison) sp.), винторогие антилопы газеллоспира (Gazellospira torticornis) и понтоцерос (Pontoceros ambiguus), заяц-гиполагус (Hypolagus brachygnathus), мелкий дикобраз Виноградова (Hystrix vinogradovi), небольшой волк (Canis sp.), гигантская гиена пахикрокута (Pachycrocuta brevirostris) и крупная саблезубая кошка гомотерий (Homotherium crenatidens), а также гигантский страус (Struthio dmanisensis), стрепет, тетерев, ястреб, и мелкий сокол», – сообщили в институте.

Между тем, саму пещеру закатали в асфальт: над входом в полость проложили объездную дорогу. Дорожники заявляют, что это временная мера, и доступ внутрь будет разблокирован сразу после завершения строительства на данном участке основной трассы и российские археологи возобновят свои работы в нарушение украинского законодательства.

Пещера в районе поселка Зуя оказалась самой большой в предгорном Крыму. Она состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Средняя высота галерей составляет 6-8 метров, ширина – 4-5 метров. В отдельных местах высота и ширина достигают 12 и 8 метров соответственно.