Росія затримала естонське судно, що зайшло в виняткову економічну зону РФ через помилку навігації

15:01 17.05.2019 0 комментариев Россия

Власник естонського підприємства Morobell, яке здійснює промисловий вилов риби в Балтійському морі, заявив, що затримання в Росії риболовецького судна власності фірми спричинила помилка навігації, через яку судно випадково зайшло в виняткову економічну зону РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"На жаль, через помилки в навігації (судно) відхилилося від курсу, не знаючи про це, тому протягом короткого часу воно перебувало у виключній економічній зоні Російської Федерації", - повідомила в поширеному в четвер коментарі член правління Morobell Алдона Баум.

"З урахуванням того, що йдеться про міжнародний інцидент, наш перший пріоритет - захист інтересів команди і пошук вирішення ситуації, щоб судно разом командою змогло піти з порту. Ми опікуємося цим спільно з різними відомствами", - додала Баум, підкресливши, що судно не здійснювало незаконний вилов.

За її словами, керівництво фірми перебуває в контакті з командою, стан якої залишається добрим.

Судно Roxen, що належить хаапсалуській фірмі і ходить під фінським прапором, російські прикордонники затримали 10 травня за підозрою в порушенні правил рибальства. У повідомленні ФСБ зазначалося, що на борту судна виявили понад 7,5 тонн незаконно добутої риби, а збитки попередньо оцінили в 49 млн рублів. За фактом порушень триває перевірка, судно супроводили в калінінградський морський рибний порт.

Прес-секретар МЗС Естонії Армо Васк напередодні повідомив, що міністерство з'ясовує обставини інциденту, за допомогою громадяни Естонії не зверталися.

Morobell - велике підприємство в Ляенеському повіті. Крім риболовецького флоту і рибозаводу фірмі також належить порт Westmeri в Хаапсалу.

Нагадаємо, у звіт американської неурядової організації C4ADS про зафіксовані майже 10 тисячах випадків дезорієнтації владою Росії з 2016 року GPS-навігації в Чорному морі і в включеному Криму, були включені випадки спотворення і зникнення сигналу АІС (автоматична ідентифікаційна система) на судах в Азовському морі, зафіксовані моніторингом Black Sea News.



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