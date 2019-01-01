«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове

16:01 17.05.2019 0 комментариев Молдова

«Газпром» подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России на свою дочернюю компанию «Молдовагаз».

Об этом сообщает point.md со ссылкой на сообщение концерна.

Организация требует с молдавской компании 329,5 миллиона долларов. Именно в такую сумму он оценивает задолженность за газ, поставленный в 2016 году.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Уточняется, что ранее тот же суд уже удовлетворял требования «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» задолженности за 2015 год в размере 475,8 миллиона долларов.

«Молдовагаз» была учреждена в 1999 году «Газпромом», правительством Молдавии и администрацией непризнанного Приднестровья.

16 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания, которая судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, рассматривает возможность продолжения сотрудничества с ним по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года, когда истечет нынешний контракт.



Ещё на эту тему:

13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
15:00 05.11.2018
Додон надеется, что новое правительство Молдовы будет дружить с Россией
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
Все новости страны
Россия Россия
15:01 17.05.2019
Росія затримала естонське судно, що зайшло в виняткову економічну зону РФ через помилку навігації
13:01 17.05.2019
В России возникли проблемы при испытаниях атомной многоцелевой подлодки
12:15 17.05.2019
Корабль ВМФ России прошел через пролив Дарданеллы. Порт назначения неизвестен / Фото
12:01 17.05.2019
Мінфін США розширив санкційний список росіян - хто потрапив
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
Все новости страны
Турция Турция
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
Все новости страны
Украина Украина
15:31 17.05.2019
Борг РФ перед "Ощадбанком" за анексований Крим збільшився на 16 млн доларів
14:31 17.05.2019
МЗС ТУрції: Анкара не визнає анексії Криму
14:01 17.05.2019
В оккупированном Крыму решили "наплевать" на пожарную безопасность здравниц
13:31 17.05.2019
В пещере оккупированного Крыма нашли "самую древняя в России" ископаемую фауну
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс