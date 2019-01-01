«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
|16:01 17.05.2019
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|Молдова
«Газпром» подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России на свою дочернюю компанию «Молдовагаз».
Об этом сообщает point.md со ссылкой на сообщение концерна.
Организация требует с молдавской компании 329,5 миллиона долларов. Именно в такую сумму он оценивает задолженность за газ, поставленный в 2016 году.
Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Уточняется, что ранее тот же суд уже удовлетворял требования «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» задолженности за 2015 год в размере 475,8 миллиона долларов.
«Молдовагаз» была учреждена в 1999 году «Газпромом», правительством Молдавии и администрацией непризнанного Приднестровья.
16 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания, которая судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, рассматривает возможность продолжения сотрудничества с ним по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года, когда истечет нынешний контракт.
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