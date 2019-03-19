В России возникли проблемы при испытаниях атомной многоцелевой подлодки

13:01 17.05.2019 0 комментариев Россия

Испытания атомной многоцелевой подлодки "Казань", головной субмарины усовершенствованного проекта 855М "Ясень-М", идут непросто, так как в проекте нашли недостатки. 

Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает FlotProm.

"Испытания лодки идут непросто. В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов", – сказал он. 

По его словам, ОСК постарается завершить испытания АПЛ до конца года. Но удастся ли в эти же сроки передать подлодку заказчику, пока неизвестно. "Вопрос остается открытым", – сказал Алексей Рахманов. 

"Казань" строится на "Севмаше" с 2009 года. 31 марта 2017 года ее вывели из эллинга и спустили на воду. Передача атомохода флоту планировалась на 2018 год, но потом ее перенесли на 2019 год. В сентябре 2018 года стало известно, что субмарина вышла на заводские ходовые испытания. 

Сейчас в Северодвинске по усовершенствованному проекту 885М строятся также подлодки "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". 

Надводное водоизмещение многоцелевых АПЛ типа "Ясень" – 8600 тонн, подводное – 13800 тонн. Они могут погружаться на глубину до 600 метров и развивать под водой скорость до 30 узлов. В проекте применена смешанная система конструкции – легкий корпус облегает только часть прочного корпуса в носовой части лодки для снижения шумности. 

Впервые в российском кораблестроении торпедные аппараты разместили не на носу, а за отсеком центрального поста. "Ясени" вооружают крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", самонаводящимися торпедами.



Ещё на эту тему:

20:15 16.05.2019
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пела" отправит на ходовые испытания первый РК "Каракурт"
15:31 14.05.2019
Сроки завершения строительства носителя "Посейдонов" сдвинули "вправо"
16:01 10.04.2019
В России "сдвинули вправо" сроки сдачи патрульных ледоколов
10:41 27.03.2019
Из-за отсутствия средств в РФ отложили в долгий ящик создание океанского корвета с 24 "Калибрами"
09:01 19.03.2019
Британская корпорация Survitec из-за санкций приостановила поставки оборудования в Россию
17:41 08.02.2019
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" частично оснастят новыми системами электроснабжения
13:21 01.02.2019
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" обновит систему обнаружения пожара лишь в половине помещений
10:21 29.01.2019
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
09:41 22.01.2019
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели
20:41 17.01.2019
В России сдвинули вправо" создание глубоководного водолазного комплекса
18:21 16.01.2019
Десантные катера на воздушной подушке станут первыми с российскими ГТД / Фото
12:01 28.12.2018
Что стоит за 100% выполнением российскими судостроителями гособоронзаказа в 2018 году
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
Все новости страны
Россия Россия
15:01 17.05.2019
Росія затримала естонське судно, що зайшло в виняткову економічну зону РФ через помилку навігації
13:01 17.05.2019
В России возникли проблемы при испытаниях атомной многоцелевой подлодки
12:15 17.05.2019
Корабль ВМФ России прошел через пролив Дарданеллы. Порт назначения неизвестен / Фото
12:01 17.05.2019
Мінфін США розширив санкційний список росіян - хто потрапив
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
Все новости страны
Турция Турция
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
Все новости страны
Украина Украина
15:31 17.05.2019
Борг РФ перед "Ощадбанком" за анексований Крим збільшився на 16 млн доларів
14:31 17.05.2019
МЗС ТУрції: Анкара не визнає анексії Криму
14:01 17.05.2019
В оккупированном Крыму решили "наплевать" на пожарную безопасность здравниц
13:31 17.05.2019
В пещере оккупированного Крыма нашли "самую древняя в России" ископаемую фауну
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс