Испытания атомной многоцелевой подлодки "Казань", головной субмарины усовершенствованного проекта 855М "Ясень-М", идут непросто, так как в проекте нашли недостатки.

Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает FlotProm.

"Испытания лодки идут непросто. В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов", – сказал он.

По его словам, ОСК постарается завершить испытания АПЛ до конца года. Но удастся ли в эти же сроки передать подлодку заказчику, пока неизвестно. "Вопрос остается открытым", – сказал Алексей Рахманов.

"Казань" строится на "Севмаше" с 2009 года. 31 марта 2017 года ее вывели из эллинга и спустили на воду. Передача атомохода флоту планировалась на 2018 год, но потом ее перенесли на 2019 год. В сентябре 2018 года стало известно, что субмарина вышла на заводские ходовые испытания.

Сейчас в Северодвинске по усовершенствованному проекту 885М строятся также подлодки "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск".

Надводное водоизмещение многоцелевых АПЛ типа "Ясень" – 8600 тонн, подводное – 13800 тонн. Они могут погружаться на глубину до 600 метров и развивать под водой скорость до 30 узлов. В проекте применена смешанная система конструкции – легкий корпус облегает только часть прочного корпуса в носовой части лодки для снижения шумности.

Впервые в российском кораблестроении торпедные аппараты разместили не на носу, а за отсеком центрального поста. "Ясени" вооружают крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", самонаводящимися торпедами.