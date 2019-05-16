Мінфін США розширив санкційний список росіян - хто потрапив

12:01 17.05.2019 0 комментариев Россия

Міністерство фінансів США внесло у санкційний список в рамках "закона Магнітського" п’ятеро росіян та спеціальний загін швидкого реагування "Терек".

Про це повідомляється у прес-релізі міністерства, передає Українська правда.

Сполучені Штати додали у список:

- Олену Трикулю –  "за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського";

- Геннадія Карлова – через аналогічні звинувачення;

- Абузаєда Вісмурадова – командира загону "Терек" відповідального за "позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";

- Сергія Коссьєва – "за позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";

- Руслана Геремєєва – за те, що діяв від імені глави Чечні Рамзана Кадирова "у справі, що стосується позасудових вбивств, катувань або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини".

Зазначається, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США та заборонені трансакції громадян США, які стосуються вищезгаданих росіян.

"Акт Магнітського" - це закон США, який містить список російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема, пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.

Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Закон прийняли сім років тому, пізніше він набув статусу глобального акту, який може застосовуватися проти громадян будь-якої країни, які порушують права людини.



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