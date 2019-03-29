В столиці Туреччини, Анкарі, відбувся перший раунд переговорів щодо укладання Угоди про соціальне забезпечення з Україною.

Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Надзвичайного i повноважного посла України в Турецькій Республіці Андрія Сибіги у Twitter.

“В Анкарі відбувся перший раунд переговорів щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення. Узгоджено принципові позиції. Цю угоду потребують громадяни обох країн”, — повідомив дипломат.

Раніше повідомлялось, що президент Петро Порошенко видав указ про створення делегації України для участі в переговорах з Туреччиною щодо укладення угоди про соціальне забеспечення між країнами.

Головою делегації назначено заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна. Голова делегації має право вносити зміни до списку делегації за погодження із Міністерством закордонних справ України.

Питання фінансування проведення переговорів делегацією покладено на Кабінет Міністрів України.