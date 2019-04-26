В окупованому Криму проводять "профілактичні бесіди" напередодні пам'ятної дати / Відео

11:01 17.05.2019 0 комментариев Крым

Окупаційна влада Криму продовжує "профілактичні бесіди" з кримськими татарами напередодні Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. 

Активіст Сейдамет Мустафаєв  заявив, що розцінює подібні "бесіди" як тиск на нього і його сім'ю. Про це Сейдамет Мустафаєв повідомив у відео "Кримській солідарності", пище Укрінформ .

"Я Сейдамет Мустафаєв - активіст "Кримської солідарності" і сьогодні 16 травня вранці до мене прийшла дільнична, щоб дізнатися, як я веду своє громадське життя - чи не хуліган я, не судимий я і так далі тощо ... Я є активістом "Кримської солідарності", я веду активний спосіб життя, і розцінюю це як тиск на мене, а також на мою сім'ю", - заявив Мустафаєв.

Як повідомлялось, у окупованому Криму, в Бахчисараї, поліцейські влаштували обхід домівок кримських татар, звіряючи їхні прізвища з якимось "списком терористів". Поліцейські також зайшли в будинок лідера кримських татар Мустафи Джемілєва і провели бесіду з його сином Ельдаром.



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