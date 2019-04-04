В Ялте приступили к реализации инвестиционных проектов общей стоимостью более 23 млрд рублей.

По окончанию строительства новых курортных объектов и предприятий будет создано 1,7 тыс рабочих мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оккупационную администрацию Ялты.

"Общая площадь земельных участков, планируемых под реализацию инвестиционных проектов — более 240 га, обязательным условием для инвесторов является участие в социальных проектах муниципального образования", — сообщил т.н. "мэр" оккупированной Ялты Алексей Челпанов.

Он отметил, что все 20 инвестпроектов реализуются на участках, которые находятся в собственности города и "ГУПов оккупированного Крыма".

В то же время Челпанов считает одним из успешных примеров привлечения частных инвестиций - реконструкцию набережной пляжа Приморский с созданием "многофункционального комплекса по его обслуживанию". Челпанов сообщал, что по окончании строительных работ набережная с детской площадкой, тренажерами, зонами отдыха и освещением будет по-прежнему принадлежать муниципалитету. Также за 360 млн рублей реконструируют Приморский парк им. Гагарина площадью шесть гектаров (напомним, ранее парк им. Гагарина в Ялте занимал площадь более 20 га).