Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
|10:01 17.05.2019
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|Румыния
У Румунії працівник збройового заводу загинув у результаті вибуху артилерійського снаряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила в четвер, що 22-річний чоловік працював над знешкодженням вибухівки, коли стався вибух.
Зусилля персоналу з його порятунку не увінчалися успіхом. Про інших постраждалих не повідомлялося.
Завод в місті Бабені, Південна Румунія, виробляє артилерійські боєприпаси і упаковку боєприпасів. Вперше він відкрився в 1981 році, коли країна перебувала під комуністичним правлінням.
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