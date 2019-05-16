У Румунії працівник збройового заводу загинув у результаті вибуху артилерійського снаряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила в четвер, що 22-річний чоловік працював над знешкодженням вибухівки, коли стався вибух.

Зусилля персоналу з його порятунку не увінчалися успіхом. Про інших постраждалих не повідомлялося.

Завод в місті Бабені, Південна Румунія, виробляє артилерійські боєприпаси і упаковку боєприпасів. Вперше він відкрився в 1981 році, коли країна перебувала під комуністичним правлінням.