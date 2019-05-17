Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України
|09:31 17.05.2019
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|Украина
Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону з підтримкою для України.
Про це повідомляє Посольство України в США, пише Українська правда.
"Проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік" визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі $445,7 млн. дол", - йдеться у повідомленні.
У посольстві додали, що зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн. дол. для надання Україні безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".
Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.
Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.
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