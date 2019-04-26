Україна в ОБСЄ: Кримські татари переживають репресії, схожі на сталінську депортацію

09:01 17.05.2019 0 комментариев Крым

Після незаконної окупації Росією Кримського півострова кримськотатарський народ знову зіткнувся з політичними репресіями та переслідуваннями, зіставними з депортацією кримських татар у 1944 році.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 17 травня, повідомляє Укрінформ.

"Після незаконної окупації Росією та спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у 2014 році кримські татари знову стикаються з політичними репресіями та переслідуваннями, зіставними з трагедією сталінської депортації", - заявив дипломат в своєї заяві в пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму радянським режимом.

Він нагадав, що у травні 1944 року протягом двох днів близько 200 тис. кримських татар були насильно депортовані з Криму до Сибіру, Уралу та Середньої Азії в якості колективного покарання за нібито співпрацю з нацистами. Разом з ними з півострова була депортована і велика кількість представників інших націй, народностей та етнічних груп. Через жахливі умов перевезення загинули близько 7 тис. кримських татар, половина депортованих померли протягом подальших трьох років через голод та хвороби. Ті, які вижили, протягом десятиліття були позбавлені своїх прав, особливо свободи пересування.

Прокопчук зазначив, що після здобуття Україною незалежності в 1991 році уряд України вживав постійно зусилля з тим, щоб забезпечити кримських татар необхідними ресурсами для їхнього переселення та інтеграції в українське суспільство, з піклуванням про їхню історію, культуру та традиції. Парламент України також визнав депортацію кримських татар з Криму в 1944 році геноцидом кримськотатарського народу і визначив 18 травня як День пам'яті його жертв.

Втім, разом з окупацією Криму у 2014 році на півострів повернулися і репресії щодо кримських татар. Однією з перших жертв російської агресії став саме кримськотатарський активіст Рішат Аметов, в подальшому "понад 20 тисяч кримських татар були змушені покинути свою батьківщину". "Ті, хто залишилися - зазнають переслідувань та залякувань, про що свідчать численні звіти міжнародних організацій", - додав очільник української місії в ОБСЄ.

Він також нагадав, що незважаючи на відповідне рішення Міжнародного кримінального суду від 19 квітня 2017 року, Росія досі не зняла незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

"Вшановуючи пам'ять жертв радянських терористичних кампаній, ми засуджуємо зростаючі тенденції в Росії, в окупованому Росією Криму та районах Донбасу з виправдання масових репресій сталінської епохи, зменшення їх масштабів та тяжкості, прославляння сталінізму, а також використання історії для виправдування російського експансіонізму за кордоном та репресії вдома", - підкреслив Прокопчук.

Дипломат також додав, що, на відміну від окупованих територій, пам'ятні заходи проводяться на всій території України, в тому числі за участю керівників держави та уряду. "Кримські татари є невід'ємною частиною українського народу, і Україна плекає свою історію, культуру та традиції. Вшановуючи цю урочисту річницю, ми повинні пам'ятати тих, хто загинув чи зазнав репресій, будь то в 1944 році, чи ж з 2014 року", - заявив він.

Як повідомлялось, російські окупанти застосовують методи гібридної депортації в окупованому Криму.



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