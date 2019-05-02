Україна передасть Канаді списки росіян для накладення санкцій - Джемілєв

08:31 17.05.2019 0 комментариев Крым

Україна відправить Канаді перелік російських службовців, залучених до порушень прав людини в Криму, аби Оттава могла накласти на них санкції.

Про це за результатами зустрічей у парламенті Канади заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Укрінформ.

“Ми запропонували запровадити “список Магнітського” по Криму і депутати це добре сприйняли. Ми домовилися, що передамо перелік усіх прокурорів, суддів та інших, хто бере участь в утисках мешканців Криму, і канадці включатимуть їх до санкційних списків”, - сказав Джемілєв.

Він уточнив, що Україна вже володіє необхідною інформацією та готова негайно направити до Канади необхідні документи. “Перелік осіб у нас вже є. Прокуратура Автономної республіки Крим, яка нині базується в Києві, збирає усі матеріали, тож ми зможемо передати цей список”, - зазначив депутат.

Як повідомлялося, Мустафа Джемілєв разом із заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом наразі перебувають із кількаденним візитом в Канаді. У п’ятницю вони завершують своє перебування в Оттаві та перелітають до Едмонтона, де візьмуть участь в церемонії підняття кримськотатарського прапора над мерією міста, а також проведуть ряд зустрічей із місцевим керівництвом й українською громадою.



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