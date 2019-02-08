Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пела" отправит на ходовые испытания первый РК "Каракурт"
|20:15 16.05.2019
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|Россия
Первый серийный малый ракетный корабль "Советск" проекта 22800, шифр "Каракурт", в понедельник, 20 мая, выйдет на заводские ходовые испытания в Ладожское озеро.
Для прохода корабля с 15:00 до 15:45 МСК разведут Ладожский мост трассы М-21 "Кола". Об этом Mil.Press FlotProm сообщили в Росавтодоре.
Ранее ряд СМИ анонсировали выход "Тайфуна" в Ладогу 16 мая, однако этого не произошло.
МРК, заложенный как "Тайфун" на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", планировали вывести на испытания в конце апреля, однако начало ЗХИ задержали почти на месяц.
В пресс-службе "Пеллы" изданию не подтвердили информацию о ЗХИ, сославшись на закрытость данных.
По информации источника издании в отрасли, задержка может быть связана со сроками поставки двигателей производства петербургского дизелестроительного завода "Звезда". Начало госиспытаний корабля планировали на июль, теперь они сдвигаются вправо, добавил собеседник Mil.Press FlotProm.
МРК войдет в состав Балтийского флота до конца 2019 года, заявил в феврале командующий БФ адмирал Александр Носатов.
Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРПК "Панцирь-М" (или двумя АК-630) и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".
В общей сложностилот флот планирует получить до 23 таких кораблей.
Напомним, ранее BSNews со ссылкой на sudostroenie.info сообщал, что рботающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт".
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