Російські окупанти застосовують методи гібридної депортації у Криму

19:15 16.05.2019 0 комментариев Крым

У Криму російські окупанти застосовують методи гібридної депортації.

Про це заявив перший заступник Постійного Представника президента України в АР Крим Ізет Гданов у четвер, 16 травня, під час відкриття у Херсоні творчої виставки «Наш Крим», присвяченої 75-й річниці депортації кримських татар, повідомляє Укрінформ.

«І вже у 2014 році ми бачили також нащадків тієї радянської влади, коли вони вдерлися у наш край. Дехто думає, що вони змінилися. Вони не змінилися. Вони не можуть дати наказ депортувати народ у тих вагонах для тварин, бо є інтернет-мережа, є міжнародна увага, є українське суспільство. Але вони застосовують методи гібридної депортації, вони знищують український народ – кримських татар, етнічних українців, змушують покидати Крим. І так само, як це було у 1944 році, завозять з території Росії людей для того, щоб змінити людей у Криму, щоб показати, що немає тут ніякого спротиву і всі тут за російську владу», - зазначив перший заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим.

За його словами, кримськотатарський народ у 2014 році масово виступив проти окупаційного режиму у Криму, оскільки пам’ятає події 1944 року.

«Тому що у нас є генетична пам'ять, ми все пам’ятаємо, і, до речі, в українців теж повинна бути вона, ця генетична пам'ять», - сказав Гданов.

Нагадаєм, 18 травня 1944 року почалася примусова депортація кримськотатарського народу з Криму до Середньої Азії. У період насильницької депортації загинуло близько половини переселенців, третина із них - діти до 14 років.



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