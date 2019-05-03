Україна в ОБСЄ знову закликала РФ звільнити політв’язнів

17:15 16.05.2019 0 комментариев Крым

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ продовжувати тиск на РФ з метою звільнення всіх українських політв’язнів, що стане лакмусовим папірцем щодо готовності Росії припинити агресію проти України.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 травня, повідомляє Укрінформ.

"Ми користуємося цією нагодою, щоб знову наполегливо закликати російську владу до негайного та безумовного звільнення громадян України, які були незаконно затримані або ув'язнені за сфабрикованими та політично вмотивованими обвинуваченнями, серед яких Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Володимир Балух і багато інших", - заявив дипломат.

Він нагадав, що 10 травня виповнилося 5 років, як український кінорежисер Олег Сенцов був незаконно затриманий в окупованому Сімферополі за сфабрикованими обвинуваченнями, а згодом засуджений до 20 років позбавлення волі. "Пройшло вже п’ять років, включаючи його п'ятимісячне голодування минулого року, але кремлівський режим продовжує використовувати його і десятки інших громадян України як заручників для досягнення своїх політичних цілей", - підкреслив Прокопчук.

Дипломат зазначив, що 13 та 14 травня російські суди також продовжили ще на три місяці арешти десятків кримських татар, які були незаконно затримані 27 березня в окупованому Криму і пізніше перевезені на територію РФ в порушення норм міжнародного права.

За словами очільника української дипмісії, той факт, що РФ ігнорує всі заклики міжнародної спільноти, у тому числі й ті, що лунали на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, звільнити незаконно затриманих українців, "не повинно заважати нам продовжувати тиск на російську сторону".

"Звільнення незаконно затриманих громадян України залишається лакмусовим папірцем щодо готовності Росії припинити свою багатовимірну агресію проти України", - наголосив він.

Загалом у Росії та анексованому Криму утримують близько 100 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство



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