В воинскую часть специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Ставропольском крае, поступили 6 новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.

Машины предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Модернизированный «Тигр» имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег», автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» или дистанционно управляемого модуля «Арбалет».



В салоне автомобиля оборудованы места для водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен автоматическими системами регулирования давления воздуха в шинах, пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом. Снаряженная масса «Тигр-М» составляет 6,5 т, запас хода – 1000 км, при этом возможная максимальная скорость – более 120 км/ч.

Новые образцы военной техники будут задействованы на тактических учениях уже в июне в летнем периоде обучения.