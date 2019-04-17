На вооружение спецназа ЮВО поступила партия новейших бронеавтомобилей
|20:31 16.05.2019
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|Россия
В воинскую часть специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Ставропольском крае, поступили 6 новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Машины предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Модернизированный «Тигр» имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег», автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» или дистанционно управляемого модуля «Арбалет».
В салоне автомобиля оборудованы места для водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.
Кроме того, бронеавтомобиль оснащен автоматическими системами регулирования давления воздуха в шинах, пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом. Снаряженная масса «Тигр-М» составляет 6,5 т, запас хода – 1000 км, при этом возможная максимальная скорость – более 120 км/ч.
Новые образцы военной техники будут задействованы на тактических учениях уже в июне в летнем периоде обучения.
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