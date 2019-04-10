P&O Maritime Ukraine виконала всі необхідні формальності для виконання буксирних робіт в Одеському морському порту.

Про це повідомила прес-служба компанії, передають Порти України.

«Щойно два буксири P&O Maritime Ukraine - P&O Star і P&O Balqis - вийшли з порту «Південний» і відправилися до Одеського порту для виконання буксирних робіт за заявками наших клієнтів. Обов'язкові постанови і Звід звичаїв Одеського порту виконані. 15 травня ми відправили адміністрації Одеського порту всі необхідні повідомлення і заявки, сплатили портові збори. Наші судна включені в план швартових операцій Одеського порту», - сказано у повідомленні.

«Більше того, раніше ми отримали від адміністрації Одеського порту підтвердження того, що буксири P&O Maritime Ukraine будуть поставлені до причалу Одеського порту при виконанні всіх вищевказаних формальностей. Формальності дотримані, отже, сьогодні P&O Star і P&O Balqis безперешкодно увійдуть до Одеси і пришвартуються до причалу», - додала прес-служба.

У квітні 2019 року буксири P&O Star і P&O Balqis компанії не були допущені до швартування контейнеровоза Sedef за заявкою морського агента «Формаг Груп» в Одеському морському порту. Після п'яти годин простою агент був змушений передати заявку іншої буксирного компанії. ДП «АМПУ» офіційно пояснило цю ситуацію несвоєчасним поданням заявки P&O Maritime Ukraine і внаслідок цього - невключенням компанії до плану швартових робіт.

Раніше P&O Maritime Ukraine оголосила про початок робіт в акваторії Одеського морського порту. Одеса має стати третьою робочою локацією компанії після морських портів «Південний» і «Чорноморськ». Для роботи в Одеському порту укладені угоди з провідними світовими судноплавними компаніями.

P&O Maritime - глобальний оператор портових послуг, створений у Великобританії в 1834 році. Надає різні портові послуги в усьому світі. Має власний флот буксирів, швартових суден, науково-дослідних суден, пасажирських і круїзних лайнерів. У 2006 році компанію придбав глобальний портовий оператор DP World.

У січні 2018 року P&O Maritime придбала українську буксирну компанію LB Shipping і почала надавати буксирні послуги в порту «Південний». Сума угоди не розголошувалася. Через деякий час після початку роботи LB Shipping змінила назву на P&O Maritime Ukraine. У липні 2018 року P&O Maritime Ukraine почала надавати буксирні послуги в порту «Чорноморськ». Компанія в 2018 році провела 3164 буксирні операції і обробила 1094 судна.

P&O Maritime Ukraine оперує власним, найсучаснішим в Україні буксирним флотом, в тому числі - буксирами льодового класу. Потужностей буксирів досить для обслуговування самих великотоннажних суден. Всі буксири компанії працюють під українським прапором.



Буксири включені в план швартових операцій Одеського порту. Фото: P&O Maritime Ukraine, Facebook