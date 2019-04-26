«Суд» в оккупированного Крыма отклонил жалобу супруги Салиева о недопуске на свидание
|19:31 16.05.2019
|0 комментариев
|Крым
В четверг, 16 мая, в «Верховном суде» оккупированного Крыма прошло рассмотрение апелляционной жалобы супруги крымскотатарского политзаключённого Сейрана Салиева Мумине на решение «Киевского районного суда» об отказе в разрешении на свидание с мужем.
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
«Суд отклонил жалобу Мумине Салиевой. В ходе слушания она заявила, что в Киевском районном суде не были изучены материалы дела, а значит не принято даже к рассмотрению данного дела, был получен отказ. Она расценивает отказ на свидание как моральное давление на ее супруга и их семью, считая это признаком того, что данное дело политически мотивированное. Далее дело будет рассматриваться в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.
Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).
Ещё на эту тему:
Російські окупанти застосовують методи гібридної депортації у Криму
Эдема Бекирова вернули из больницы в застенки "СИЗО"
Облави в Криму: Окупанти продовжили арешт всім кримським татарам, затриманим в березні
Облави в Криму: У Ростові розглядатимуть продовження арешту кримськотатарським активістам в закритому режимі
Дочь не может найти вывезенного в больницу политзаключенного Бекира
Облавы в Крыму: Суд в Таганроге по делу задержанных крымских татар проходит в закрытом режиме