«Суд» в оккупированного Крыма отклонил жалобу супруги Салиева о недопуске на свидание

19:31 16.05.2019 0 комментариев Крым

В четверг, 16 мая, в «Верховном суде» оккупированного Крыма прошло рассмотрение апелляционной жалобы супруги крымскотатарского политзаключённого Сейрана Салиева Мумине на решение «Киевского районного суда» об отказе в разрешении на свидание с мужем.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Суд отклонил жалобу Мумине Салиевой. В ходе слушания она заявила, что в Киевском районном суде не были изучены материалы дела, а значит не принято даже к рассмотрению данного дела, был получен отказ. Она расценивает отказ на свидание как моральное давление на ее супруга и их семью, считая это признаком того, что данное дело политически мотивированное. Далее дело будет рассматриваться в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).



Ещё на эту тему:

19:15 16.05.2019
Російські окупанти застосовують методи гібридної депортації у Криму
18:31 16.05.2019
До будинку Джемілєва в окупованому Криму приходила поліція зі "списком терористів"
19:45 15.05.2019
Облави в Криму: Кримських татар у ростовському СІЗО "тримають за худобу"
17:31 15.05.2019
Эдема Бекирова вернули из больницы в застенки "СИЗО"
10:31 15.05.2019
Облави в Криму: Окупанти продовжили арешт всім кримським татарам, затриманим в березні
19:31 14.05.2019
Облави в Криму: У Ростові розглядатимуть продовження арешту кримськотатарським активістам в закритому режимі
19:01 14.05.2019
Окупанти відправили до в'язниці на 10,5 років кримського татарина Саганджі
16:48 14.05.2019
Дочь не может найти вывезенного в больницу политзаключенного Бекира
10:31 14.05.2019
Облави в Криму: Чотирьом кримським активістам продовжили арешт на три місяці
09:31 14.05.2019
Облави в Криму: Суд РФ подовжив арешт громадському журналісту Ремзі Бекірову
13:31 13.05.2019
Облавы в Крыму: Суд в Таганроге по делу задержанных крымских татар проходит в закрытом режиме
11:31 11.05.2019
В Крыму вандалы осквернили военный памятник c именами крымских татар: возбуждено дело / фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
Все новости страны
Армения Армения
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
13:01 14.05.2019
В Грузии реконструировали Чхороцку ГЭС
Все новости страны
Молдова Молдова
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
09:01 14.05.2019
МЗС Молдови: Східному партнерству потрібен новий рівень взаємодії з ЄС
09:31 13.05.2019
ОБСЕ приветствует решение кабмина поддержать молдавский металлургический завод
Все новости страны
Россия Россия
20:31 16.05.2019
На вооружение спецназа ЮВО поступила партия новейших бронеавтомобилей
20:15 16.05.2019
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пела" отправит на ходовые испытания первый РК "Каракурт"
18:15 16.05.2019
Информационная агрессия России против редактора беларуской службы InformNapalm - Официальное заявление
16:01 16.05.2019
В России обещают "к началу лета" технический проект подводного робота с дальностью хода в 10 тыс. км
Все новости страны
Румыния Румыния
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
Все новости страны
Турция Турция
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
16:31 14.05.2019
В Турции продолжаются крупнейшие в истории страны военно-морские учения
10:01 14.05.2019
США запропонували Туреччині відкласти придбання російських С-400 до 2020 року – ЗМІ
Все новости страны
Украина Украина
20:01 16.05.2019
P&O Maritime виконала формальності для роботи в Одеському порту / Фото
19:31 16.05.2019
«Суд» в оккупированного Крыма отклонил жалобу супруги Салиева о недопуске на свидание
19:15 16.05.2019
Російські окупанти застосовують методи гібридної депортації у Криму
19:01 16.05.2019
На Чернігівщині розпочались тактичні навчання артилерії із бойовою стрільбою / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс