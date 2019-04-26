В четверг, 16 мая, в «Верховном суде» оккупированного Крыма прошло рассмотрение апелляционной жалобы супруги крымскотатарского политзаключённого Сейрана Салиева Мумине на решение «Киевского районного суда» об отказе в разрешении на свидание с мужем.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Суд отклонил жалобу Мумине Салиевой. В ходе слушания она заявила, что в Киевском районном суде не были изучены материалы дела, а значит не принято даже к рассмотрению данного дела, был получен отказ. Она расценивает отказ на свидание как моральное давление на ее супруга и их семью, считая это признаком того, что данное дело политически мотивированное. Далее дело будет рассматриваться в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).