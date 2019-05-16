На Чернігівщині розпочались тактичні навчання артилерії із бойовою стрільбою / Фото

19:01 16.05.2019 0 комментариев Украина

На Чернігівщині на базі загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України розпочались тактичні навчання з бойовою стрільбою частин та  підрозділів артилерії.

Військами упродовж 3-х днів, як вдень так і вночі, будуть відпрацьовані  тактичні та вогневі завдання з ураження противника у різних видах бою, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Окремими завданнями визначається: подолання водної перешкоди, ведення розвідки у різні способи та ведення контрбатарейної боротьби.

Слід зазначити, що також будуть відпрацьовані питання щодо виявлення та знищення підрозділів противника із застосуванням вогневих контурів, які були вдало апробовані у минулому році в  районі проведення операції Об’єднаних сил.

Окрім артилерійських підрозділів до участі у навчанні будуть залучені  розвідувальні підрозділи та підрозділи оперативного забезпечення.

Фото Миноборони України



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