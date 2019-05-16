Під час візиту до Латвії президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про необхідність постійного тиску на Росію в ході двосторонніх і багатосторонніх зустрічей в міжнародних організаціях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на адміністрацію глави держави.

Зурабішвілі розповіла латвійському прем'єр-міністру Крішьянісу Каріньшу про окуповані території Грузії, зазначивши, що Росія перетворила один з окупованих регіонів - Самачабло (Цхінвальський регіон) - на свою військову базу, на окупованих територіях систематично порушуються права людини, як, зокрема, з точки зору свободи переміщення, так і щодо отримання освіти та вивчення абхазької мови.

Прем'єр-міністр Латвії також зазначив, що країни-партнери Грузії повинні нагадувати Росії про важливість вирішення російсько-грузинської проблеми.

Зурабішвілі підтвердила цю позицію і заявила про необхідність постійного тиску на Росію в ході двосторонніх і багатосторонніх зустрічей в міжнародних організаціях з метою нагадування про взяті нею на себе зобов'язання.

Вона підкреслила, що через російську агресивну політику Грузія ще більше зміцнює свої євроатлантичні прагнення.

"Грузія буде готова висловити свої амбіції, плани і своє бачення щодо прогресу в ЄС, незалежно від перехідного періоду в блоку", - сказала Зурабішвілі на прес-конференції з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом.

За словами лідерки Грузії, Тбілісі знає, як зміцнити зв'язки з НАТО, щоб проштовхнути політику відкритих дверей.

"Це передбачає наша співпраця в галузі безпеки Чорного моря, кібербезпеки, також це означає більше військових навчань", - наголосила вона.