В окупованому Бахчисараї в середу, 15 травня, поліцейські відвідували будинки кримських татар і опитували мешканців, зокрема, вони прийшли до дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу Рефат Чубаров, пише ZN,UA.

"У момент приходу дільничної Яхової до будинку Сафінар ханум був лише її дорослий син Ельдар, прийомний син Мустафи-Ага. Дільнична російської окупаційної поліції Катерина Яхова з'ясувала особисті дані Ельдара, звірила записані нею дані під особистий підпис опитаного. На питання, у чому причина її приходу до них до будинку і сенс процедури опитування, дільнична продемонструвала Ельдару якийсь список, в який були включені кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, включаючи Ельдара, підозрюються в причетності до терористичної діяльності", - написав Чубаров.

Він також звернувся з проханням ретельно моніторити ситуацію в окупованому Криму напередодні та 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Глава Меджлісу не виключає, що окупанти готують нові провокації проти кримських татар.

Раніше член Меджлісу Ескендер Барієв зазначив, що більша частина всіх незаконних дій на півострові припадає на представників кримськотатарського народу. За його словами, Росія не просто продовжує, а посилює репресії щодо кримськотатарського народу та українських активістів, мета яких залякати і "вичавити" з Криму інакомислячих.

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року ГА ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна". Вона стала третьою ініційованою Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій.