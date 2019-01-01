Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая

21:01 16.05.2019 0 комментариев Грузия

Встреча между инвесторами порта Анаклия и правительством Грузии пройдет 21 мая.

Об этом сообщили в «Консорциуме развития Анаклии», пишет Бизнес Грузия.

Как пояснили в консорциуме, во встрече с министром инфраструктуры и устойчивого развития Грузии Майей Цкитишвили примут участие 4 банка-инвестора – EBRD, OPIC, ADB и AIIB1.

Вместе с тем, как заявляют в консорциуме, на встрече будут присутствовать гендиректор «Консорциума развития Анаклии» Леван Ахвледиани и юристы консорциума.

По существующей информации, в ходе встречи будут обсуждены требования, выдвинутые банками-инвесторами, и именно от результата этой встречи и соглашения сторон будет зависеть, профинансируют ли банки-инвесторы строительство порта 400-ми миллионами долларов.

Напомним, что встреча между государством и инвесторами порта Анаклия должна была состояться еще в апреле, однако процесс переговоров отложили до мая. 



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