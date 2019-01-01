Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
|17:31 16.05.2019
|0 комментариев
|Молдова
Генеральная прокуратураМолдовы сообщила сегодня, 16 мая, что бывший министр транспорта Юрие Киринчук был осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы.
Однако чиновнику удалось покинуть Республику Молдова, пишет Deschide.MD.
После публикации новости о том, что Киринчук осужден, один из читателей издания сообщил, что вчера вечером, около 20:00, его видели в пункте пересечения Скулень на машине Skoda Superb.
Издание отмечает, что у Киринчука есть румынское гражданство.
Ранее, Апелляционная палата приговорила бывшего министра транспорта Юрия Киринчуа к 3,5 годам тюремного заключения с исполнением наказания. Кроме этого, чиновник не имеет права занимать государственные должности в течении 5 лет.
Суд первой инстанция дал Киринчуку 1 год и 4 месяца, но впоследствии, после оспаривания, решение было приостановлено.
Юрий Киринчук присутствовал на судебных прениях, однако не остался на вынесении приговора. Бывший министр не дает никаких комментариев поэтому поводу. В то же время, его адвокат Сергей Кырлиг заявил, что прервал свои договорные отношения с Юрием Киринчуком, начиная со вчерашнего дня, 15 мая.
Напомним, что 2 года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке.
Ещё на эту тему:
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
На территории всей Молдовы проходят беспрецедентные обыски
ФСБ России замешана в покушении на экс-вице-спикера Молдовы / Видео
Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы взят под стражу в Керчи
В канун предвыборного периода в Молдове стреляли, есть жертвы
Против руководства полиции Рышкан возбуждены уголовные дела
В Молдове за кражу зарубежных грантов ввели тюремный срок
В Приднестровье открыты уголовные дела в отношении полицейских и судей с правого берега