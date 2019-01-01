Генеральная прокуратураМолдовы сообщила сегодня, 16 мая, что бывший министр транспорта Юрие Киринчук был осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы.

Однако чиновнику удалось покинуть Республику Молдова, пишет Deschide.MD.

После публикации новости о том, что Киринчук осужден, один из читателей издания сообщил, что вчера вечером, около 20:00, его видели в пункте пересечения Скулень на машине Skoda Superb.

Издание отмечает, что у Киринчука есть румынское гражданство.

Ранее, Апелляционная палата приговорила бывшего министра транспорта Юрия Киринчуа к 3,5 годам тюремного заключения с исполнением наказания. Кроме этого, чиновник не имеет права занимать государственные должности в течении 5 лет.

Суд первой инстанция дал Киринчуку 1 год и 4 месяца, но впоследствии, после оспаривания, решение было приостановлено.

Юрий Киринчук присутствовал на судебных прениях, однако не остался на вынесении приговора. Бывший министр не дает никаких комментариев поэтому поводу. В то же время, его адвокат Сергей Кырлиг заявил, что прервал свои договорные отношения с Юрием Киринчуком, начиная со вчерашнего дня, 15 мая.

Напомним, что 2 года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке.