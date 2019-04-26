Работы по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи по новой версии должны начаться в июне 2019 года.

Об этом сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

«Уже по Митридатской лестнице вышли из экспертизы, заключение получено, деньги есть. К работам все приступают буквально с июня… Это Федеральная целевая программа, к сожалению, там тоже материал на уголовное дело на предыдущие работы, сделанные в 2017-2018 годах: подрядчик, должностные лица Госкомитета по охране культурного наследия опрашиваются в данном случае по целесообразности укрепительных работ — там были нарушения в части проектной документации», — пояснил он.

Ранее "крымский филиал" Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение о достоверности сметной стоимости реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи. Согласно проекту смета на строительство составляет 690 миллионов 335 тысяч рублей.

Как сообщалось, после потраченных оккупантами на "укрепление" 167 миллионов рублей Митридатская лестница продолжала разрушаться.

Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.