Экипаж подлодки ЧФ оккупантов во время перехода морем "боролся" с субмариной противника
|16:31 16.05.2019
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|Крым
Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны-агрессора "Ростов-на-Дону" во время перехода из Новороссийска в Севастополь отработал учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
В сообщении сказано, что во время перехода морем экипаж подводной лодки провел корабельное учение по поиску, обнаружению и сопровождению субмарины условного противника, после чего отработал выход в атаку, совершив условный пуск торпеды.
В ходе отработки особое внимание было уделено практическим действиям гидроакустиков, были оценены их умения по обнаружению и классификации надводных и подводных целей, точность выдачи целеуказаний.
Также экипаж п/л "Ростова-на-Дону" отработал ряд внутрикорабельных учений по борьбе за живучесть, организации повседневной деятельности экипажа, организации навигационного обеспечения.
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