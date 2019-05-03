Экипаж подлодки ЧФ оккупантов во время перехода морем "боролся" с субмариной противника

16:31 16.05.2019 0 комментариев Крым

Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны-агрессора "Ростов-на-Дону" во время перехода из Новороссийска в Севастополь отработал учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. 

Об этом  сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В сообщении сказано, что во время перехода морем экипаж подводной лодки провел корабельное учение по поиску, обнаружению и сопровождению субмарины условного противника, после чего отработал выход в атаку, совершив условный пуск торпеды.

В ходе отработки особое внимание было уделено практическим действиям гидроакустиков, были оценены их умения по обнаружению и классификации надводных и подводных целей, точность выдачи целеуказаний.

Также экипаж п/л "Ростова-на-Дону" отработал ряд внутрикорабельных учений по борьбе за живучесть, организации повседневной деятельности экипажа, организации навигационного обеспечения.



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